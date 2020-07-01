Правительство выделит 305 миллионов на жилье для военных

01.07.2020 14:48

Укринформ

Кабинет министров выделит 305 млн грн на приобретение жилья почти 300 военным, защищавшим Украину на Донбассе.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, 1 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вопрос, вынесенный сегодня на правительство, — это выделение средств для украинских военных и их семей. Речь идет о военнослужащих, которые участвовали в отражении вооруженной агрессии России на Донбассе и во время этой войны получили ранения. 305 миллионов гривень пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семей", — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что такое решение правительства — не только о социальных обязательствах, но и о национальной безопасности страны.

Читайте также: У государства нет долгов перед шахтерами — Шмыгаль

Шмыгаль также отметил, что 5 июля исполняется 6 лет со времени, когда военные ВСУ освободили от пророссийских боевиков украинские города Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Глава правительства поблагодарил украинских военных за защиту государства.

По материалам: ukrinform.ru