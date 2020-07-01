Работникам культурного фонда и Института книги увеличили оклады

01.07.2020 15:43

Укринформ

Кабинет министров повысил оклады работников Украинского культурного фонда и Украинского института книги.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Сегодня правительство поддержало проект постановления о повышении должностных окладов руководящих работников, специалистов обслуживающего персонала Украинского культурного фонда и Украинского института книги, для которых не пересматривались размеры должностных окладов с 2017-го года", — написал Мокан.

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Он добавил, что предлагается повышение должностных окладов на 8-70%. Предусмотрено, что с 1 января 2021 года должностные оклады указанных работников будут меняться пропорционально повышению размера должностного оклада работников 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы.

По материалам: ukrinform.ru