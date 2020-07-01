Штрафы за неношение масок предлагают добавить в Кодекс об админнарушениях

01.07.2020 15:32

Укринформ

Кабинет министров предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях норму о штрафах за неношение масок в общественных местах.

Об этом на заседании правительства 1 июля сказал министр юстиции Денис Малюська, сообщает корреспондент Укринформа.

"Законопроект разработан по поручению Премьер-министра. Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины. Ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях. И отдельно ответственность юридических лиц — владельцев соответствующих зданий, сооружений, общественного транспорта … — которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения и здания только при наличии соответствующих масок. Устанавливаем ответственность за это в Кодексе об административных правонарушениях и в законе об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия", — сказал Малюська.

Он добавил, что штрафы для юридических лиц предлагается установить в размере от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Для физических лиц, по словам Малюськи, штрафы сравнительно небольшие — меньше, чем предусмотрено сейчас правилами о нарушении требований карантина. Впрочем, сумму штрафа для физических лиц за неношение маски Малюська не назвал. (Сейчас штраф за такое нарушение для физических лиц составляет 17 тыс. грн.).

Читайте также: Маски, дистанция, дезинфекция: украинцам напомнили о штрафах за нарушение карантина

Как сообщал Укринформ, 16 июня Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах вынести на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была приостановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах. Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая. С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. 17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

По состоянию на 1 июля в Украине зафиксировано 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 173 летальных, 19 548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru