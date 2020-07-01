Страхование медиков из-за COVID-19: комитет ВР одобрил выделение денег

01.07.2020 11:08

Укринформ

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета согласовал выделение средств государственного бюджета из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и его последствиями для проведения страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников.

Об этом говорится на официальном веб-портале Верховной Рады Украины.

"Члены Комитета согласовали выделение Министерству социальной политики средств государственного бюджета из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и его последствиями для оказания финансовой помощи Фонда социального страхования Украины для проведения страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (постановление КМУ от 17.06.2020 № 498)", — говорится в сообщении.

Кроме того, было согласовано выделение Министерству юстиции средств государственного бюджета из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и его последствиями для обеспечения осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

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Оба решения были приняты, руководствуясь частью второй статьи 28 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

По материалам: ukrinform.ru