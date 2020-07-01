Суд избирает меру пресечения для Порошенко (ОНЛАЙН)

В среду, 1 июля, в Печерском районном суде столицы продолжается заседание, на котором будут избирать меру пресечения для пятого президента.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода».

Первое заседание прошло 15 июня, правда, тогда оно закончилось ничем: суд перенесли на 1 июля.

Как и две недели назад, сегодня под Печерским судом собрались сотни сторонников Порошенко и его соратники. Перед заседанием суда пятый президент явился на допрос в ГБР, а после — колонной вместе с активистами пошел к зданию суда.

В прокуратуре сообщают, что будут просить для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. По данным СМИ у пятого президента также могут изъять паспорта.

Напомним, ранее мы писали, что Порошенко назвал, кому выгодно его уголовное преследование.