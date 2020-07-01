Суд избирает меру пресечения для Порошенко (ОНЛАЙН)

Общество
Христина Качоровська0
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В среду, 1 июля, в Печерском районном суде столицы продолжается заседание, на котором будут избирать меру пресечения для пятого президента.

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото — delo.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода».

Первое заседание прошло 15 июня, правда, тогда оно закончилось ничем: суд перенесли на 1 июля.

Как и две недели назад, сегодня под Печерским судом собрались сотни сторонников Порошенко и его соратники. Перед заседанием суда пятый президент явился на допрос в ГБР, а после — колонной вместе с активистами пошел к зданию суда.

В прокуратуре сообщают, что будут просить для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. По данным СМИ у пятого президента также могут изъять паспорта.

 

Напомним, ранее мы писали, что Порошенко назвал, кому выгодно его уголовное преследование.


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