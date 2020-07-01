В российской колонии, где держат политзаключенного Кияшко, вспышка COVID-19

01.07.2020 11:43

Укринформ

В российской исправительной колонии №11, где незаконно удерживается украинский политзаключенный Игорь Кияшко, вспышка коронавирусной инфекции.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Нижегородской области" введен карантин, ведь у многих залюченных клинически подтвердили заражение COVID-19. Также коронавирусная болезнь была диагностирована у заключенных, которые содержались вместе в одном помещении с Игорем Кияшко", — написала она.

Денисова заявила, что из-за нехватки койкомест в медицинской части этой колонии инфицированных размещают в столовой и клубе для проведения досуга, чем подвергают опасности заражения других заключенных.

"В некоторых учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России наши граждане также страдают от стремительного распространения коронавирусной болезни. В частности, вспышка COVID-19 вызвала введение карантинных мероприятий в" ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области" и "ФКУ СИЗО 5 УФСИН России по Ростовской области ", — отметила она.

Омбудсмен отметила, что из-за отсутствия средств индивидуальной защиты и ненадлежащего медико-санитарное обеспечения некоторые политзаключенные уже перенесли инфекционную болезнь.

"Требую от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова срочно обеспечить соблюдение прав граждан Украины", — заявила она.

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В частности, Денисова требует предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций ВОЗ и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020, а также оказать соответствующую лекарственную помощь в соответствии с положениями Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН .

Она также призвала представителей международных правозащитных организаций применять все возможные механизмы влияния на РФ "для защиты и скорейшего освобождения из плена Кремля всех граждан Украины".

Как сообщалось, гражданина Украины Игоря Кияшко задержали в Нижнем Новгороде 10 апреля 2018 года. Бывшего сотрудника МВД Украины, а ныне практикующего адвоката обвинили в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов.

Жена Кияшко объясняла, что муж уехал в Нижний Новгород за лекарствами для трехлетнего сына, у которого случился рецидив золотистого стафилококка.

В конце декабря 2018 года в Нижнем Новгороде областной суд приговорил Кияшко к восьми годам колонии строгого режима. Гражданин Украины признал, что пытался купить лопасти от двигателя РД-33, но опроверг обвинения в шпионаже. По его словам, секретные документы ему подбросили при задержании.

14 апреля уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что осужденный Игорь Кияшко страдает от высокого артериального давления и головной боли, при этом его обращения об оказании ему медицинской помощи были проигнорированы администрацией колонии.

По материалам: ukrinform.ru