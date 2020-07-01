Вступительная кампания-2020: МОН выложила информацию для абитуриентов

01.07.2020 18:28

Укринформ

На сайте Министерства образования и науки размещены информационные материалы к вступительной кампании в высшие учебные заведения.

Информацию о графике и особенностей вступления можно найти в разделе "Вступительная кампания 2020" на сайте МОН.

Так, согласно обнародованной информации, регистрация электронных кабинетов для вступления на бакалавриат начнется 1 августа, прием заявлений в ЗВО продлится с 13 по 22 августа.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы на бюджетную форму обучения пройдут с 1 по 12 августа, на контрактную форму обучения — с 13 по 22 августа.

Собеседования пройдут с 16 по 18 августа.

Рейтинговые списки поступающих на основе ВНО, творческих конкурсов и экзаменов должны быть обнародованы не позднее 12:00 27 августа.

Подача документов на бюджетную форму обучения — до 31 августа, зачисление поступающих на бюджет — до 5 сентября.

Также, согласно информации на сайте МОН, в 2020 году предполагается совместный конкурс во все гражданские государственные учебные заведения, которые подчиняются Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Минкультмолодьспорту, ГФС, ГССУ.

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Абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования, могут подать 5 заявлений на бюджетную форму обучения.

Также в этом году установлен конкурсный балл не менее 140 баллов для области знаний 08 "Право", 28 — "Публичное управление и администрирование" и 29 — "Международные отношения", не менее 130 баллов для 226 — "Фармация, промышленная фармация».

Минимальный конкурсный балл на бюджет на основе полного общего среднего образования определен на уровне 125 баллов.

В 2020 году принимаются сертификаты ВНО по 2017-2020 годы на бакалавриат, а Единого вступительного испытания и Единого вступительного экзамена в магистратуру — сертификаты только 2020 года.

Также на сайте МОН доступны информационные материалы для поступающих из Крыма и Донбасса: перечень школ, ученики которых имеют право на сельский коэффициент; условия приема в учреждения высшего образования в 2020 году; информация о льготах и ​​тому подобное.

Как сообщал Укринформ, ранее заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что вступительная кампания в высшие учебные заведения начнется с 1 августа.

По материалам: ukrinform.ru