ВСУ уничтожили позиции террористов «ДНР»: место расположения оккупантов «сдал» боевик Ходаковский

Украинские военные рассказали, что благодаря неосмотрительному поведению одного из террористов «ДНР» им удалось вычислить и уничтожить позиции боевиков из бандформирования «Восток».

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Depo«.

Армейцы рассказали, что посмотрели видео с «ходоком» (Александр Ходаковский, главарь банды «Восток» — ред.) и смогли разглядеть место расположения сепаратистов:

«Когда они начали обстреливать наши позиции, мы дали «ответочку» в любимое укрытие Сашки, которое он сам и «засветил»», — поведали военные.

В результате ответного огня, позиция оккупантов была полностью уничтожена. Вместе с ней убиты 4 террористов, ещё трое — тяжело ранены. Уничтожен склад с боеприпасами, крупнокалиберный пулемет и много стрелкового оружия.

І знову Донецька область, промислова зона. Частина 2. На попередньому відео ви побачили позицію окупаційних військ, на яку приходив і давав інтерв'ю саша "скіф", і ми обіцяли написати втрати ворога на цій позиції.Так ось, переглянувши уважно відео з "ходоком" ми побачили свої помилки, вирахували більш точно місця укриття сепаратистів і чекали. Коли почався черговий обстріл наших позицій, полетіла отвєточка в "улюблену" позицію саші "скіфа", яку він нам належним чином "підсвітив".Розвідники виконали завдання на відмінно! Була повністю знищено позиція, ліквідовано 4 бойовиків, тяжко поранені 3 бойовика (які мабуть вже ніколи не візьмуть до рук зброю), знищений склад б/к, знищений великокаліберний кулемет, а знищені та пошкоджені автомати навіть ніхто не рахував).Товариші зрадники і росіяни! Частіше висвітлюйте в медіаресурсах позиції окупаційних військ, допомагайте нам, як це робить саша "ходок"). Далі буде!СЛАВА УКРАЇНІ!!!ГЕРОЯМ СЛАВА!!!Відео в мережі YouTube:https://youtu.be/lhus7mXSWtw Gepostet von К2 54 ОМБр am Dienstag, 30. Juni 2020

Напомним, ранее мы писали, что за прошедшие сутки оккупанты более десятка раз нарушили режим тишины.