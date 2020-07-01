Взятка для САП и НАБУ: Злочевскому объявили подозрение

01.07.2020 16:12

Укринформ

Экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому сообщили о подозрении в организации дачи взятки руководителям САП и НАБУ в размере 5 млн долларов.

Об этом сообщается на странице САП в Facebook.

"1 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении в организации дачи неправомерной выгоды заместителю генерального прокурора — руководителю САП и директору НАБУ бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины", — говорится в посте.

Отмечается, что поскольку местонахождение Злочевского неизвестно, ему прислали сообщение о подозрении по месту регистрации, а также по всем известным следствию адресам.

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Как сообщалось, 12 июня 2020 года детективы НАБУ задержали группу лиц, которые пытались передать 5 млн долл. взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, которое осенью 2019 Генеральная прокуратура передала в Национальное бюро по подследственности.

Среди задержанных — первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

Лицам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.

По материалам: ukrinform.ru