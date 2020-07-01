Убийство "Сармата": одному из участников акции ветеранов АТО вызвали "скорую"

01.07.2020 18:34

Укринформ

Одному из участников бессрочной акции, которую в Киеве проводят побратимы убитого ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат"), Михаилу Криворучко стало плохо, ему вызвали "скорую".

Об этом сообщил председатель ГО “Сармат” Тарас Костанчук в Facebook.

"23-е сутки протеста. Одному из протестующих — Михаилу Криворучко стало плохо", — сказал Костанчук в обнародованном видео.

На место проведения акции прибыла бригада "скорой" помощи. Криворучко ехать в больницу отказался.

По словам Костанчука, с сегодняшнего дня участники акции будут получать поддерживающую витаминную терапию.

"Мы остаемся здесь до вторника, но в связи с состоянием Миши и общим ослаблением мы начнем получать поддерживающую терапию, которая нам не позволит дальше терять здоровье. Будем минимум получать вещества, которые доктор пропишет. С сегодняшнего дня", — добавил ветеран АТО.

Участники бессрочной акции протестуют против решения Бердянского горрайонного суда, который отпустил под домашний арест фигурантов «дела Сармата» Михаила Сигиду, Николая Ломаку, Александра Обухова и Максима Влидимиренкова, и требуют вернуть этих фигурантов под стражу, а также официально предоставить охрану и защиту свидетелям убийства при рассмотрении дела в суде.

Между тем в Запорожском апелляционном суде сегодня должны были рассматривать жалобу защитников других обвиняемых по этому делу — Виктора Власюка, Артема Матюшина, Дениса Зеленкина, Тараса Мовчана, Сергея Смирнова, Руслана Кузнецова, которые согласно решению Бердянского горрайонного суда от 29 мая должны оставаться под стражей до 27 июля. А также Евгения Бродского, которому продлили ночной домашний арест. Заседание проходило в режиме видеоконференции.

Коллегия судей объявила о самоотводе. "Подали заявление о самоотводе всех трех судей, ведь ранее участвовали в рассмотрении дела на стадии предварительного расследования. Заявление будет передано в канцелярию суда, и завтра будет определен новый состав суда", — зачитал председательствующий судья Вячеслав Белоконев.

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Как сообщалось, 29 мая Бердянский горрайонный суд изменил меру пресечения Михаилу Сигиде, Николаю Ломаке, Александру Обухову, Максиму Влидимиренкову с содержания под стражей на домашний арест.

При этом суд продлил содержание под стражей другим фигурантам — Виктору Власюку, Артему Матюшину, Денису Зеленкину, Тарасу Мовчану, Сергею Смирнову, Руслану Кузнецову, а Евгению Бродскому продлили ночной домашний арест.

Побратимы Олешко в начале июня начали в Киеве у Офиса генпрокура бессрочную акцию и заявили, что готовы проводить акцию до тех пор, пока обвиняемые в убийстве не вернутся в СИЗО.

Виталий Олешко (позывной "Сармат") был застрелен 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друга. От полученных ранений 43-летний мужчина умер на месте. Полиция задержала подозреваемых в совершении преступления почти сразу. Заказчик убийства до сих пор не назван.

По материалам: ukrinform.ru