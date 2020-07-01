За месяц фотофиксации нарушители на дорогах заплатили почти 38 миллионов штрафов

Общество
Таисия Слепцова0
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За месяц фотофиксации нарушители на дорогах заплатили почти 38 миллионов штрафов

За месяц фотофиксации нарушители на дорогах заплатили почти 38 миллионов штрафов

01.07.2020 19:11

Укринформ

За месяц функционирования автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) уплачено штрафов на 37,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"За первый месяц, с момента введения автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, уплачено штрафов на общую сумму 37,7 млн грн", — говорится в сообщении.

Средства, которые платят нарушители ПДД зачисляются в общий фонд государственного бюджета и специального фонда государственного бюджета (содержание Министерства внутренних дел) поровну.

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Как сообщал Укринформ, после официального запуска системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения 1 июня 2020 года информация о времени, месте правонарушения, превышенной скорости, а также о номерных знаках автомобиля передается в центр автоматизированной обработки данных патрульной полиции.

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Центр проверяет ее на предмет достоверности, сверяя с данным реестров МВД Украины — модель, марку автомобиля, номерные знаки, нахождение в розыске и т.п. После этого формируется постановление, на которое налагается электронная подпись.

По материалам: ukrinform.ru


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