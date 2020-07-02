Эксперт рассказал о мировых разработках вакцин против COVID-19

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02.07.2020 17:29

Укринформ

Один из разработчиков вакцины против COVID-19 — британская фармацевтическая компания AstraZeneca — признает, что 100-процентной гарантии от заражения не будет.

Об этом в программе «На самом деле: мир» в эфире телеканала «Дом» сообщил медицинский советник компании «Фармак» Виталий Усенко.

Эксперт рассказал о мировых разработках вакцины против COVID-19, в частности прокомментировал разработку вакцины компанией AstraZeneca («оксфордской вакцины»), а также работу над вакцинами в других странах мира.

«Если брать «оксфордскую вакцину» из Великобритании, там как раз принцип ДНК-вакцины и вектор. Их руководство действительно говорило, давало интервью, что в сентябре, возможно, эта вакцина будет готова. Это, по-моему, очень оптимистические вещи. С другой стороны, не следует забывать, что правительство США выделило AstraZeneca (до того, как она еще эту вакцину сделает) 1,2 млрд долл. на разработку вакцины. Причем AstraZeneca честно говорит, что это наука и так далее, то есть 100-процентной гарантии никто дать не может, что эта вакцина будет работать… 100-процентно до окончания клинических испытаний никто гарантию дать не может», — отметил он.

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По словам Усенко, еще одна вакцина разрабатывается в Германии — CureVac: эта немецкая компания даже успела попасть в скандал. «Соединенные Штаты хотели выкупить эту вакцину преимущественно, чтобы ею пользовалось население США, но немцы им отказали, это был интересный своего рода конфликт. Тем не менее, чтобы предотвратить утечку мозгов и вакцин, правительство Германии выделило 300 млн евро этой компании, начало участвовать тоже в разработках для того, чтобы разработать свою вакцину, ну и как немцы заявляют, что эта вакцина, если будет успешна, она будет для всех, не только для Германии», — рассказал Усенко. В то же время он констатировал, что в первую очередь вакцину будут использовать «для своих граждан, а потом уже думать о других гражданах».

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Эксперт также рассказал, что новые вакцины проходят многоуровневую систему тестирования. Только после того, как будет доказана безопасность, такую вакцину начинают применять у здоровых людей. По словам Усенко, испытания на людях могут делиться на несколько фаз. Первая фаза — это идут здоровые добровольцы: на небольшой группе исследуются прежде всего безопасность применения, отрабатывается дозировка. Во второй фазе — это более широкая группа — уже проверяется эффективность, то есть в случае вакцины проверяется, какой она дает иммунный ответ. И третья фаза — для более широкой группы риска: людей, которые могут заразиться определенным заболеванием. В случае, если это лекарственные препараты, это больные той или иной патологией, от которой исследуется этот препарат.

Усенко напомнил, что в Китае одобрили использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologics. «Фактически это третья фаза тестирования. В Китае — это как более авторитарное государство — они решили это испробовать на военных, то есть это группы не то что риска, это группы, которые не могут дать информированное согласие добровольно, военному приказали — ему там вкололи», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Германия, Италия, Нидерланды и Франция подписали соглашение с фармацевтической группой AstraZeneca на поставку до 400 млн доз вакцины против коронавируса, после того, как ее создадут. Оксфордский университет начал испытания вакцины на сотнях добровольцев в апреле, к настоящему моменту в них принимают участие 10 тыс. человек.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начинает переговоры о закупках вакцины против коронавируса у фармацевтической компании AstraZeneca.

По материалам: ukrinform.ru