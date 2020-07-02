Франция пригласила украинских экспертов к расшифровке "черных ящиков" самолета МАУ — Енин

02.07.2020 05:16

Укринформ

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Франция пригласила Украину к участию в расшифровке данных "черных ящиков" самолета компании МАУ, который потерпел крушение в Иране в начале этого года.

Об этом заместитель главы МИД Украины Евгений Енин сообщил в Facebook.

«Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке «черных ящиков» РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Лиону 20 июля» — написал он.

Енин подчеркнул, что задача Украины — обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752.

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«Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойным компенсациям семьям погибших!» — резюмировал заместитель министра.

Как сообщалось, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев.

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На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших — граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru