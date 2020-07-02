ГБР вернет в военные части Воздушных Сил изъятые приборы

Заявление

02.07.2020 20:32

Укринформ

Следователи вернули 3 прибора в одну из воинских частей Воздушных сил ВСУ, еще 4 прибора будут возвращены сегодня.

Об этом говорится в заявлении Государственного бюро расследований по поводу изъятия военной техники Воздушных сил ВСУ.

"Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020 года провели санкционированные осмотры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны). В тот же день следователи ГБР вернули 3 прибора в одну из воинских частей, еще 4 прибора будут возвращены сегодня", — отмечается в заявлении.

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Руководством Государственного бюро расследований инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников ГБР.

Как сообщал Укринформ, следователи ГБР пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады Воздушных сил и изъяли оборудование, которое обеспечивает систему противовоздушной обороны страны.

По материалам: ukrinform.ru