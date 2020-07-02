Иностранцы, у которых нашли почти 50 килограммов кокаина, пойдут под суд

02.07.2020 02:57

Укринформ

Граждан Турции и Нидерландов будут судить по факту торговли наркотическими средствами в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

“Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении граждан Турции и Нидерландов по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в июле 2019 года в ходе осуществления ряда следственных действий, направленных на изобличение противоправной деятельности указанных лиц, было изъято более 47 кг кокаина.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось сотрудниками Главного следственного управления Нацполиции.

По материалам: ukrinform.ru