Каким будет курс завтра: соцсети отреагировали на вероятную отставку Смолия

Обзор

02.07.2020 11:02

Укринформ

В среду председатель Нацбанка Яков Смолий с формулировкой "из-за систематического политического давления" написал заявление об отставке. Как отреагировали соцсети

Своим решением, как пояснил Смолий, он "стремится предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".

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Заявление председателя НБУ наделало шума в соцсетях. Укринформ собрал самые интересные мнения:

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По материалам: ukrinform.ru