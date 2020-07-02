Каким будет курс завтра: соцсети отреагировали на вероятную отставку Смолия
Каким будет курс завтра: соцсети отреагировали на вероятную отставку Смолия
Обзор
02.07.2020 11:02
Укринформ
В среду председатель Нацбанка Яков Смолий с формулировкой "из-за систематического политического давления" написал заявление об отставке. Как отреагировали соцсети
Своим решением, как пояснил Смолий, он "стремится предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".
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Заявление председателя НБУ наделало шума в соцсетях. Укринформ собрал самые интересные мнения:
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По материалам: ukrinform.ru