Карантин сократит доходы всех сфер культуры более чем на 50% — Ткаченко

02.07.2020 15:37

Укринформ

В Украине в результате карантинных мероприятий по противодействию распространению коронавируса доходы всех сфер культуры упадут более чем на половину.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Liga.net.

"Очевидно, что доходы всех сфер культурной индустрии упадут более чем на 50%. И это не просто сроки или проценты, это рабочие места, люди и их семьи", — сказал Ткаченко, отвечая на вопрос об оценке министерством потерь культурной сферы в результате карантина.

Он добавил, что в этом кризисе недостаточно только закона № 3377 о поддержке туризма и креативных индустрий, который должен быть подписан Президентом, или закона о снижении НДС до 7% для культурной индустрии.

"Очевидно, что нужны средства и дотации прямой поддержки сферы. Мы предоставили предложения, которые сейчас обсуждаются в правительстве. В них идет речь о порядка 2 млрд грн. При этом деньги должны быть распределены не столько на проекты, но и на прямую финансовую поддержку путем привлечения грантов", — добавил Ткаченко.

Он не исключил, что не один год "будем разгребать последствия коронавируса в культурной индустрии".

"Поэтому мы говорим не только о прямых дотациях, но и привлечении грантов от западных партнеров и развитии государственно-частного партнерства. Это нормальный европейских опыт, чтобы культура могла развиваться, — подчеркнул министр.

Кроме того, Ткаченко заметил, что закон №3377 предусматривает основной прозрачный инструмент поддержки — гранты на поддержку культурных институтов.

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"Институт книги, Госкино, Украинский культурный фонд могут эти гранты выдавать. Мы также беседовали с министром финансов по поводу облегчения выдачи кредитов для культурной сферы под 3-5-7% государственными банками", — пояснил министр.

Ткаченко напомнил, что Государственное агентство развития туризма Украины дало старт проекту "Путешествуй по Украине" в середине июня, благодаря которому можно будет немного облегчить экономическую ситуацию для развития туристической сферы.

"В частности, путем развития и популяризации внутреннего туризма. В рамках стратегической части для управления отраслью туризма мы также разработаем механизм исчисления туристической статистики, которого у нас до сих пор не существует. Также представляем туристический портал, где соберем все туристические точки — это будет современная платформа для путешественников , которой нашему государству действительно не хватает. А еще работаем над проектом туристических магнитов", — добавил Ткаченко.

Также министр подчеркнул, что один только шаг, чтобы кинотеатры заработали со 2 июля, стоил многих часов разговоров и убеждений.

"Я думаю, мы увидим результаты со временем. Но согласно их оценкам, кинотеатры теряли миллионы гривень ежемесячно. И даже сейчас, когда они откроются, им разрешено заполнять зал только на 50%, а это опять же недополученный доход. Та же история с театрами — шахматка в рассадке", — заметил руководитель МКИП.

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Кроме того, он обратил внимание, что с новой карантинной волной непросто и музеям, даже тем, которые смогли открыться, а еще хуже ситуация с концертными организациями, которые находятся в "подвешенном состоянии".

Ткаченко подчеркнул, что министерство сейчас не имеет четкого плана, как действовать при различных ситуациях распространения коронавируса.

"А вы знаете, когда закончится карантин? Мы — нет. Четкого плана нет и не может быть в условиях неизвестности. Мы сейчас собираем прогнозные данные по всем подконтрольным нам сферам, какие результаты они ждут к концу года. Сейчас я двигаюсь по плану "А"- надо срочно раздать средства. А чтобы их получить, нужно поднимать вес министерства. Ведь если начнет умирать культура — плохо станет всем. После этого будем иметь дискуссию и разрабатывать планы "В" и "С", — заметил министр.

Ткаченко также отметил, что видит готовность правительства идти навстречу возрождению, восстановлению, формированию культуры как отрасли. Он заверил, что сделает все возможное, чтобы учреждения культуры получили гранты и средства, которые им крайне необходимы.

"Это для меня своего рода вызов. Второй тест — это реализация культурных проектов и амбициозных программ, которые будут доказывать, что сфера культуры развивается. И когда эти задачи выполним, сможем поговорить о культуре общения и общем уровне украинцев", — заявил министр.

Отвечая на вопрос, какой дедлайн для спасения пострадавших от коронавируса культурных сегментов он себе ставит, Ткаченко сказал: "У нас не более двух месяцев на осуществление этих планов. Креативщики просто не выживут. Но мне очень важно, что Минфин наконец начал понимать, о чем мы говорим и как наши планы реализовать".

Он подчеркнул, что для реализации планов МКИП очень важна поддержке фракции "Слуга народа", Президента и правительства.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Первые ослабления карантина в Украине стартовали с 11 мая. Сейчас в стране действует адаптивный карантин до 31 июля.

По материалам: ukrinform.ru