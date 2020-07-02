Нацсовет проверит телеканал "КРТ" из-за показов фрагментов парада в Москве

02.07.2020 17:56

Укринформ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг назначил проверку телеканала «КРТ».

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный совет при проведении мониторинга 24 июня 2020 года в очередной раз обнаружил в эфире ООО «Телестудия «АСТРА-ТВ» (логотип «КРТ») признаки нарушения действующего законодательства при передаче о военном параде в Москве и назначил компании еще одну проверку», — говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно мониторингу вещания в эфире телекомпании «КРТ» 24 июня была зафиксирована трансляция передачи «Горячая линия», где вживую (об этом свидетельствует надпись «LIVE» в левом верхнем углу экрана) с повторами 25 июня обсуждались вопросы проведения в Москве парада победы. В видеофрагментах парада, которые транслировались в эфире отечественного вещания, был продемонстрирован торжественный марш российских военных, боевая техника, крупным планом показан верховный главнокомандующий вооруженными силами государства-агрессора, президент РФ Владимир Путин и министр обороны страны-агрессора Сергей Шойга, констатировали в Нацсовете.

Отмечается, что в комментариях ведущих передачи Екатерины Ивановой и Александра Галицкого, речах гостей не было отмечено, что на видео демонстрируются вооруженные формирования государства-агрессора, зато звучали восторженные высказывания и восхищение фактом проведения военного парада в Москве. Таким образом, содержание передачи содержит признаки нарушения лицензиатом требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

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В Нацсовете отметили, что в последнее время они неоднократно фиксировали признаки нарушения законодательных требований в эфире ООО «Телестудия «АСТРА-ТВ», что свидетельствует об определенной системности в речи компании.

Члены Национального совета единогласно проголосовали за проведение внеплановой проверки этого вещателя.

По материалам: ukrinform.ru