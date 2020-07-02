Нацсовет внепланово проверит “1+1” из-за российского сериала

02.07.2020 15:20

Укринформ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил на заседании 2 июля внеплановую проверку телеканала “1+1”.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«В Национальный совет поступило обращение гражданина Максима Ковбика с нареканием на трансляцию в эфире ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» в период с 13.04.2020 года по 30.05.2020 года сериала «Кухня» на не государственном языке. По результатам мониторинга вещания зафиксирована трансляция в эфире «1+1» сериала «Кухня» производства ООО «KEYSTONE PRODUCTION» по заказу ЗАО «YBW Group», 2013, Российская Федерация, на русском языке с украинскими титрами, что является признаком нарушения требований Закона Украины « О телевидении и радиовещании», — сообщил ответственный секретарь Национального совета Юрий Зиневич.

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Он добавил, что по информации Государственного агентства по вопросам кино ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» были выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов посерийно «Кухня» с эксклюзивным правом показа. Согласно прокатным удостоверениям на право демонстрации, языком распространения сериала является украинский.

Члены Нацсовета единогласно проголосовали за проведение внеплановой проверки «1+1».

По материалам: ukrinform.ru