Названы 5 страшных болезней, при которых нужно обязательно пить кофе

Кофе – это не только приятный напиток, но и продукт, который исключительно положительно влияет на организм человека.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Ученые пришли к выводу, что этот замечательный напиток может благотворно влиять на состояние здоровья человека, в качестве профилактики от многих болезней.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ II ТИПА

Для профилактики заболевания рекомендуется выпивать минимум 6 чашек кофе в день. Правда действие при этом будет разное для полов: у мужчин риск развития диабета снизится вдвое, а у женщин – на 30%.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ

Две чашки кофе в день (без добавок) уменьшают риск появления рака печени и развитие цирроза этого органа соответственно на 40 и 70 процентов.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА

При употреблении кофе в разумных пределах, получая от напитка удовольствие, кофеин будет препятствовать развитию болезни Паркинсона.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Вопреки существующему мнению о том, что кофе вредит сердечно-сосудистой деятельности, 3-4 чашечки напитка в день наоборот снизят на 11% риск возникновения сердечной недостаточности.

РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ

И для профилактики этой страшной болезни кофе окажет неоценимую услугу. 2-3 чаши напитка в день на 50% снизят риск появления этой патологии.

Кроме всего этого, будет полезно узнать, что кофеин, содержащийся в кофе, принимает участие в энергетическом обмене и способствует нормализации веса, сжигая лишние калории при фитнес-тренировках.

А еще кофе активирует синтез серотонина, который называют гормоном «радости», снижая риск развития депрессий.

Ранее сообщалось о том, как алкоголь защищает от многих болезней.