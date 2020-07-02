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От 170 до 255 гривень: Кабмин планирует изменить суммы штрафов для тех, кто не носит маски

02.07.2020 10:33

Укринформ

Штраф за неношение маски в общественных местах для физического лица может составлять до 255 грн, для юридических лиц за несоблюдение карантинных правил — до 5 тыс. грн.

Об этом на брифинге 2 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вчера одобрен законопроект (на заседании Кабинета министров — ред.) относительно внесения изменений в Кодекс об админнарушениях, он регламентирует установление соответствующих штрафов за неношение масок. Предполагается, что для физических лиц штрафы будут составлять от 170 до 255 грн, для юридических лиц, которые являются владельцами или заведений общепита, спортивных учреждений или магазинов, если не соблюдают карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в соответствующих помещениях, то для них штраф будет составлять от 3400 грн до 5100 грн", — сказал Степанов.

Министр выразил надежду, что народные депутаты поддержат инициативу Кабмина, и напомнил гражданам о необходимости соблюдать простые правила — носить маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками.

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Как сообщал Укринформ, на заседании правительства 1 июля министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабинет министров предлагает внести в Кодекс об административных правонарушениях норму о штрафах за неношение масок в общественных местах. Он добавил, что штрафы для юридических лиц предлагается установить в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Для физических лиц, по словам Малюськи, штрафы сравнительно невелики — меньшие, чем предусмотрено сейчас правилами о нарушении требований карантина. (На данный момент штраф за такое нарушение для физических лиц составляет 17 тыс. грн.)

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности, была остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах. Первые смягчения карантина в Украине стартовали с 11 мая. С 22 мая в Украине объявлен следующий этап ослабления карантина. Кабинет министров принял решение об установлении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня. 17 июня правительство продлило действие адаптивного карантина до 31 июля.

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За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 889 новых случаев заболевания COVID-19, 505 человек выздоровели, 12 человек умерли. Всего в Украине лабораторно подтверждено 45 887 случаев заболевания COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru