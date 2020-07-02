Сильные дожди на Западе и жара на всей остальной части Украины: прогноз погоды на 3 июля 2020 года
В первую пятницу июля на большей части территории Украины ожидается сухая и жаркая погода.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на strana.ua.
Днем температура перевалит за +30 градусов, и лишь в западных областях Украины будет прохладнее: в среднем +25 градусов. При этом Запад страны накроют дожди.
По информации Укргидрометцентра сильные дожди с грозами ожидаются на Закарпатье, во Львовской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Ночью здесь температура местами опустится до +16 градусов, днем поднимется до 23 – 27 градусов тепла.
Не исключаются небольшие дожди, но уже без гроз, в Житомирской, Черниговской и Винницкой областях.
В остальных областях Украины будет жарко и безоблачно с температурой воздуха днем до +31…+35 градусов.
В столице Украины — Киеве — будет небольшая облачность и +32…+34 градуса днем, +18…+20 градусов ночью.
В Киеве 3 июля также будет жарко с небольшой облачностью, температура днем поднимется до +34 градусов, осадки не предвидятся.
Ранее сообщалось о том, что в Украину идет похолодание .