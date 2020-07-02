В ОАСК оспаривают изменения в правила “прописки”

02.07.2020 18:51

Укринформ

Окружной административный суд города Киева просят признать незаконным постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Правила регистрации места жительства".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины относительно обжалования внесенных изменений в правила регистрации места жительства. Истец просит суд признать незаконным и отменить постановление правительства №481 от 27.05.2020 года "О внесении изменений в Правила регистрации места жительства", — говорится в сообщении.

Как отмечается, данным постановлением, помимо прочего, было определено, что в случае нахождения жилья в ипотеке или доверительной собственности регистрация места жительства осуществляется только при наличии согласия соответствующего ипотекодержателя или доверительного собственника.

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По мнению истца, обжалуемое постановление противоречит Конституции Украины, действующему Гражданскому кодексу Украины, иным правовым актам и было принято с нарушением Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" и Регламенте КМУ.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

По материалам: ukrinform.ru