В приказном порядке: сторонница «ДНР» пожаловалась, что бюджетников из ОРДЛО заставили голосовать за поправки в Конституцию РФ

Общество
Ольга Гергелюк0
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Как выяснилось далеко не все жители так называемой «ДНР», у которых есть паспорта РФ, добровольно голосовали за поправки в Конституцию РФ. По словам блогерши из «ДНР», которая работает под ником «Ярараната», бюджетников заставляли ехать в Россию, чтобы проголосовать.

Конституция РФ
Конституция РФ. Фото — nbnews.com.ua

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на соцсети блогера, передает НБН.

Блогерша из ОРДЛО, работающая под ником «Ярараната», которая является сторонницей так называемой «ДНР», пожаловалась, что бюджетников заставляли ехать в Ростовскую область и голосовать за изменения в Конституции РФ. По словам сторонницы незаконной «республики», причиной отказа ехать голосовать не могла стать даже болезнь человека. По ее словам, у заболевших требовали справку о состоянии здоровья, при чем в день отъезда.

«В приказном порядке заставили бюджетников ехать голосовать или предоставить справку из больницы в тот же день (что невозможно)», — пишет блогерша.

Один из комментаторов к возмущенному посту блогерши написал, что в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняло участие 14 тыс. жителей оккупированного Донецка.

Ранее мы сообщали, что Путин после голосования по поправкам в Конституцию РФ снова заговорил об СССР. 

 


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