В приказном порядке: сторонница «ДНР» пожаловалась, что бюджетников из ОРДЛО заставили голосовать за поправки в Конституцию РФ

Как выяснилось далеко не все жители так называемой «ДНР», у которых есть паспорта РФ, добровольно голосовали за поправки в Конституцию РФ. По словам блогерши из «ДНР», которая работает под ником «Ярараната», бюджетников заставляли ехать в Россию, чтобы проголосовать.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на соцсети блогера, передает НБН.

Блогерша из ОРДЛО, работающая под ником «Ярараната», которая является сторонницей так называемой «ДНР», пожаловалась, что бюджетников заставляли ехать в Ростовскую область и голосовать за изменения в Конституции РФ. По словам сторонницы незаконной «республики», причиной отказа ехать голосовать не могла стать даже болезнь человека. По ее словам, у заболевших требовали справку о состоянии здоровья, при чем в день отъезда.

«В приказном порядке заставили бюджетников ехать голосовать или предоставить справку из больницы в тот же день (что невозможно)», — пишет блогерша.

Один из комментаторов к возмущенному посту блогерши написал, что в голосовании по поправкам в Конституцию РФ приняло участие 14 тыс. жителей оккупированного Донецка.

Ранее мы сообщали, что Путин после голосования по поправкам в Конституцию РФ снова заговорил об СССР.