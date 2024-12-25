На днях беспилотники СБУ ударили по складу боеприпасов полигона «Кадамовский» в Ростовской области страны-агрессора. Издание OBOZ.UA, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины, сообщило подробности операции, информирует «НБН».

После прилета БПЛА по одному из самых больших полигонов в стране-агрессоре прогремел взрыв и началась детонация снарядов. По словам собеседника журналистов, в результате дроновой атаки склад «второй армии мира» был полностью уничтожен.

Источник уточнил, что склад «Кадамовский» россияне использовали для обеспечения путинских оккупационных сил на Краматорском направлении. После поражения объекта у врага возникли серьезные логистические трудности.

Собеседник СМИ добавил, что Служба безопасности Украины продолжит активно демилитаризировать тыл РФ, откуда захватчики поставляют на фронт оружие.

Напомним, в ночь на 25 декабря Силы обороны Украины поразили пункт управления 810-й бригады морской пехоты ВМС РФ. В СтратКоме ВСУ раскрыли подробности атаки.