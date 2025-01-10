Издание OBOZ.UA, ссылаясь на источники в СБУ, сообщило, что ночью Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по военному объекту оккупантов в Ростовской области.

СБУ и ВМС, использовав ракету «Нептун» и дроны, вблизи села Чалтырь поразили склад, на котором захватчики хранили боеприпасы и разведывательные беспилотники, информирует «НБН».

По словам собеседника издания, сначала Силы обороны и безопасности Украины выпустили по Ростовской области БПЛА, которые перегрузили вражескую противовоздушную оборону, открыв дорогу для ракеты.

Россияне всю ночь жаловались на взрывы вблизи села, которые произошли из-за вторичной детонации снарядов на складе.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтверждал дроновую атаку на два соседние населенные пункты: Чалтырь и Крым. В последнем, по словам чиновника, произошел пожар на территории предприятия, как выяснилось, замаскированного военного объекта.

Напомним, 8 января ВСУ нанесли удар по командному пункту 8-й гвардейской армии РФ в Харцызске.