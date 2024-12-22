Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в российском Telegram-канале AstraPress, на территории Таганрога (Ростовская область), в ночь на воскресенье прогремела серия взрывов, после удара якобы ликвидированными беспилотниками.

Исходя из традиционных уверений временного губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, опубликованных в его Telegram-профиле, данная комбинированная воздушная атака успешно отражена силами и средствами российской противовоздушной обороны. В частности, ликвидировано 8 дронов-камикадзе над Азовским морем, под Таганрогом и Новочеркасском, а также сбита ракета в окрестностях Миллерово.

Как звучит воздушная тревога перед «прилетом» уничтоженных дронов, можно рассмотреть на видео ниже, однако фрагменты со взрывами, похоже, удалены из Сети:

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