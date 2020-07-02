ВНО по физике сдавали 22 тысячи абитуриентов – когда будут результаты

02.07.2020 20:26

Укринформ

Во внешнем независимом тестировании по физике приняли участие 22 284 человека, что составляет 79,3% от общего количества зарегистрированных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Во внешнем независимом тестировании по физике приняли участие 22 284 человека, что составляет 79,3% от общего количества зарегистрированных. Тестирование состоялось 2 июля", — отмечается в сообщении.

В пункты по проведению ВНО не допустили 10 участников, из них 2 — из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей.

Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по физике будут определены до 16 июля.

Результаты появятся на страницах участников до 17 июля.

Участники ВНО, которые не смогли принять участие в основной сессии тестирования по физике по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Инструкция, как это сделать, размещена на сайте УЦОКО по ссылке.

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Следующее тестирование — по испанскому, немецкому и французскому языкам — состоится в понедельник, 6 июля. На следующий день, 7 июля, пройдет ВНО по английскому языку.

Для входа в пункт проведения ВНО участникам нужен оригинал паспорта, ID-карты или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате ВНО. Электронная версия ID-карты в государственном приложении "Дия" для удостоверения личности использоваться не может.

Основная сессия ВНО-2020 стартовала в безопасном режиме 25 июня тестированием по математике. 30 июня состоялось ВНО по украинскому языку и литературе — в самом многочисленном тестировании в этом году приняли участие более 275 тыс. человек.

По материалам: ukrinform.ru