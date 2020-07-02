Украинцам рассказали, как выйти из самоизоляции через приложение “Дій вдома”

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02.07.2020 18:36

Укринформ

Центр общественного здоровья обнародовал алгоритм прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома".

Об этом Центр общественного здоровья сообщил в Facebook.

"Учреждение, проводившее исследования ПЦР или ИФА, по требованию лица для прекращения самоизоляции в случае отрицательного результата уведомляет Центр общественного здоровья Украины. Центр общественного здоровья Украины собирает данные в единую электронную систему и обеспечивает доступ к системе Министерству цифровой трансформации Украины . Министерство цифровой трансформации вносит сведения о прекращении самоизоляции и снятия контроля в электронном сервисе "Дій вдома", — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что по вопросам снятия контроля в сервисе "Дій вдома" необходимо обращаться в Министерство цифровой трансформации, убедившись, что лаборатория по требованию гражданина направила результат о негативном ПЦР или ИФА в Центр общественного здоровья Украины.

Алгоритм утвержден Распоряжением министра здравоохранения Максима Степанова от 30 июня №41.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Первые ослабление карантина в Украине стартовали с 11 мая. Сейчас в стране действует адаптивный карантин до 31 июля.

По материалам: ukrinform.ru