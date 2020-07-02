За три месяца работы Программы медгарантий больницы получили 14,5 миллиарда — НСЗУ

02.07.2020 03:53

Укринформ

С начала работы Программы медицинских гарантий лечебные учреждения Украины получили 14,5 млрд грн.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

"Программа медицинских гарантий с 1 апреля заработала в полном объеме. НСЗУ заключила договоры с 1658 медучреждениями, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь, и выплатила им за предоставление услуг пациентам в апреле-июне 14,5 млрд грн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по Программе медгарантий почти 1 тысячи заведений получили больше финансирования, чем по государственной субвенции в прошлом году, и теперь имеют возможность предоставлять пациентам больший объем медицинских услуг, повышать их качество, увеличивать зарплаты врачам.

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Чтобы получить специализированную медицинскую помощь бесплатно в этих медучреждениях, пациенту необходимо иметь направление врача, за исключением тех специалистов, к которым можно обратиться без направления (гинеколог, фтизиатр, стоматолог, психиатр, нарколог). В общем врачи уже выписали 2,2 млн электронных направлений на услуги по Программе медицинских гарантий. Треть из них уже выполнены, то есть пациенты получили соответствующие услуги. Экстренную помощь окажут без направления или декларации с врачом.

В связи с эпидемией коронавируса, НСЗУ в мае дополнительно законтрактовала медицинские учреждения на предоставление услуг пациентам с COVID-19 и с подозрением на него. Эти заведения получили по оказанию помощи пациентам в апреле-мае почти 1,7 млрд грн.

По материалам: ukrinform.ru