COVID-19: Шмыгаль говорит, что Украина по объемам тестирований на уровне Польши и Чехии

03.07.2020 13:25

Укринформ

Украина находится на уровне государств Восточной Европы по количеству тестов на COVID-19.

Об этом на часе вопросов к правительству в Верховной Раде сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"На сегодняшний день по количеству тестирований Украина вышла на уровень Польши и Чехии. Мы находимся на 35 месте в мире по количеству заболевших лиц, и по количеству тестирований находимся на уровне с государствами Восточной Европы. Все люди, которым необходимо пройти тестирование, все получают эту услугу, все его проходят. Мы имеем сегодня объективные данные по заболеваемости", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас в Украине за сутки делают больше 20 тысяч тестов на выявление COVID-19 методом ПЦР и методом ИФА, которые являются самыми надежными способами выявить заболевание.

Также регулярно проходят тестирование на коронавирус медицинские работники, работники полиции.

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Что касается ситуации с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 на Львовщине и во Львове, где в последнее время фиксируется рост количества больных коронавирусом, Шмыгаль отметил, что распространение вируса произошло, в том числе и из-за послабения карантинных мероприятий. Премьер-министр выразил надежду, что благодаря принятым мерам в ближайшее время ситуация с заболеваемостью в регионе улучшится.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждены 46763 случая COVID-19, за сутки сделано 26 тысяч 329 тестов, из которых 13162 методом ПЦР и 13167 методом ИФА.

По материалам: ukrinform.ru