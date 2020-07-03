Экс-руководителя Фонда госимущества будут судить за злоупотребление властью — ГБР

03.07.2020 18:23

Укринформ

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Фонда государственного имущества Украины, который обвиняется в злоупотреблении властью.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Фонда государственного имущества Украины. Он обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжелые последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

"Досудебным расследованием установлено, что экс-чиновник, находясь в должности начальника регионального отделения Фонда, согласовал приостановление начисления арендной платы, чем незаконно изменил условия договоров аренды в пользу третьих лиц. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы действия подозреваемого причинили убытки государству на сумму 420 тыс. грн", — информирует бюро.

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В ГБР добавили, что процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовному производству осуществляла прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение — Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

По материалам: ukrinform.ru