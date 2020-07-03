Эстония и Литва помогут Украине разработать стандарты работы для ВУЗов

03.07.2020 18:13

Укринформ

Агентства обеспечения качества высшего образования Эстонии и Литвы выразили поддержку и готовность помогать украинским коллегам в создании рекомендаций для обеспечения внутренних систем качества высшего образования в Украине.

Такое сотрудничество было начато во время онлайн-встреч, организованных недавно Координатором проектов ОБСЕ для Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) с этими иностранными учреждениями, говорится на странице Координатора проектов ОБСЕ в Facebook.

Как отмечается, на первом этапе переговоров в июне представители Эстонского агентства качества высшего и профессионального образования (EKKA) и Литовского центра оценки качества высшего образования (SKVC) поделились собственным опытом работы.

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Так, например, университеты и институты Эстонии должны соблюдать не менее 12-ти разнообразных стандартов, в том числе в сфере стратегического менеджмента, академической добропорядочности, и, едва ли не самое главное, — культуры качества образования. Учреждения высшего образования Литвы должны соответствовать четырем основным требованиям, в числе которых качественный стратегический менеджмент, наличие эффективных внутренних систем обеспечения качества, высокий уровень учебных и исследовательских программ, а также влияние на региональное и национальное развитие. Кроме внешней оценки качества высшего образования, литовские учреждения проходят оценку и аккредитацию учебных программ, внешнюю оценку иностранными институтами, и в целом имеют достаточно сложную систему требований к качеству услуг в области образования.

Большое количество таких требований в обеих странах сочетается с прозрачностью работы агентств и всесторонним обсуждением результатов аккредитации и оценок. Соответствующие отчеты согласуются с УВО, открыты для общественности, должны быть опубликованы на веб-сайтах самих учебных заведений.

Опыт эстонских и литовских коллег, как отметил председатель НАОКВО Сергей Квит, будет чрезвычайно полезным для украинского агентства при создании рекомендаций по обеспечению систем внутреннего качества высшего образования и во многих других сферах.

По материалам: ukrinform.ru