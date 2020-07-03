Евросоюз официально одобрил первое лекарство от коронавируса

В пятницу, 3 июля, Европейская комиссия одобрила первое лекарство для лечения коронавируса.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Лекарством, который стал первым официальным лекарством для лечения COVID-19, в ЕС признали «Ремдесивир». Примечательно, что чуть ранее это же лекарство начали использовать для лечения зараженных коронавирусом в США — здесь уже заказали 500 000 доз «Ремдесивир».

Как отметили в Еврокомиссии, одобрить «Ремдесивир» им пришлось в рекордно сжатие сроки — чуть меньше месяца после проверки. В Европе отметили, что это необходимо, так как угроза коронавируса никуда не исчезла.

Напомним, ранее мы писали, что в Китае заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях.