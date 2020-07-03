Финансирование Довженко-Центра возобновили — Ткаченко

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03.07.2020 19:03

Укринформ

В Министерстве финансов подписали паспорт бюджетной программы на возобновление финансирования Довженко-Центра.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"Только сегодня Минфин подписал паспорт бюджетной программы на возобновление финансирования Довженко-Центра. Сумма, которую получит центр — 7,6 млн грн. То есть, мы полностью выделяем финансирование за все 10 месяцев вынужденного "простоя", как следствие карантина", — подчеркнул министр.

По его словам, в соответствии с планом, деньги начнут заходить в течение одного-двух дней.

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"Сразу же подписал соответствующие приказы от нашего министерства относительно распределения средств на Минфин, Госкино и Госказначейство", — заначив Ткаченко.

Он подчеркнул, что это возобновит деятельность центра в нормальном режиме, а сотрудники наконец смогут вернуться к работе. Далее, по его словам, "начинаем переходить к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса".

Как сообщалось, 28 мая Довженко-Центр заявил о наступлении состояния неплатежеспособности, которое произошло вследствие того, что с начала 2020 года организация не получила государственное финансирование по бюджетной программе "Государственная поддержка кинематографии", что связано с неутверждением Министерством финансов представленного Министерством культуры и информационной политики проекта паспорта программы.

По материалам: ukrinform.ru