Изъятие военной техники: Зеленский требует от правоохранителей реакции на действия ГБР

03.07.2020 18:46

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, допустивших изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, допустивших изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины", — говорится в сообщении .

Зеленский выразил глубокую обеспокоенность действиями ГБР по вмешательству в деятельность Воздушных сил, которые напрямую влияют на выполнение задач по охране воздушного пространства государства.

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«Руководителям СБУ и ГБР — немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию беру под личный контроль», — заявил Президент.

Как сообщал Укринформ, следователи ГБР пришли с обысками в три зенитные ракетные бригады Воздушных сил и изъяли оборудование, которое обеспечивает систему противовоздушной обороны страны. В ходе следственных действий 2 июня было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны). В тот же день следователи ГБР вернули 3 прибора одной из воинских частей, еще 4 прибора вернули вечером.

3 июня министр обороны Андрей Таран в парламенте заявил, что несогласованность действий правоохранителей ГБР и сотрудников военной контрразведки привели к подрыву боевой готовности частей ПВО Украины и утечке секретной информации. Оценку инциденту должны дать правоохранительные органы.

По материалам: ukrinform.ru