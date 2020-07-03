Кулеба поблагодарил странам за помощь в преодолении последствий наводнений

03.07.2020 12:37

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил все страны, которые оперативно откликнулись на обращение Украины и оказали помощь в преодолении последствий наводнений в западных областях.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Кулебы, когда стало очевидным, что непогода на Прикарпатье приобретает катастрофические масштабы, он немедленно дал поручение посольствам и представительствам при международных организациях обратиться к ЕС, НАТО и государствам-партнерам относительно срочной поддержки Украины в борьбе со стихийным бедствием.

«Отзыв друзей был мгновенным. ЕС почти немедленно активировал для Украины механизм гражданской защиты, а ряд стран отреагировали и вне его. Это образцовый пример солидарности Евросоюза с Украиной.

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Особые чувства вызвали два самолета Военно-воздушных сил Италии, которые приземлились на этой неделе во Львове с гуманитарным грузом. В тяжелом для обеих стран 2020 году дружба Италии и Украины прошла испытания вирусом и водой », — написал министр.

По его словам, правительство Италии прислало пожарные рукава, защитные каски, гидрокостюмы, бензопилы, каркасные палатки, высококачественные мотопомпы, передвижные электростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, надувную лодку с двигателем. Помощь на общую сумму почти 360 тыс. евро передана для нужд пострадавших от наводнений районов Ивано-Франковской области.

Кулеба рассказал, что Молдова доставила бензопилы, генераторы, мотопомпы, мешки для укрепления берегов. Помощь на общую сумму почти 50 тыс. евро поступила в Черновцы 27 июня.

В то же время, США выделили 100 тыс. долларов на преодоление последствий наводнения, а Израиль закупил 25 тыс. бутылок питьевой воды для населения, палатки и спальники, которые были доставлены в Ивано-Франковскую область, сообщил глава МИД.

"Венгрия — во время визита Петера Сийярто в Киев стоило только украинской стороне предложить задействовать для ремонтов многонациональный инженерный батальон« Тиса »(Украина, Венгрия, Словакия, Румыния), как уже на следующий день мой венгерский коллега публично поддержал эту идею", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, Словакия в рамках Механизма гражданской защиты ЕС мгновенно отреагировала, сообщив о готовности своего МВД передать ГСЧС Украины оборудование для ликвидации последствий наводнения на общую сумму свыше 80 тыс. евро.

Как сообщил министр, в четверг поздно вечером в Ивано-Франковской области прибыли шведские специалисты и помощь, в частности, 1,2 километра барьера от наводнений, 250 шлангов и др. Дания сегодня направила самолет во Львов с помощью для украинских спасателей, которая включает каски с фонарями, спасательные тросы и два специальных дрона. Это оборудование из международного логистического хаба пожарно-спасательного центра DEMA в городе Хернинг, уточнил Кулеба.

«Я благодарю всех наших друзей, которые протянули руку помощи в трудную минуту! Солидарность в тяжелые времена не забывается, она надолго остается в сердцах людей и стран », — подчеркнул министр.

Как сообщал Укринформ, интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Из-за стихии погибли 3 человека, еще один пропал без вести в Ивано-Франковской области. Только на Прикарпатье в результате июньских наводнений было затоплено более 10 тыс. жилых домов, разрушено 149 км автодорог и 90 мостов.

По материалам: ukrinform.ru