Летальность от COVID-19 в Украине одна из самых низких в Европе — Степанов

03.07.2020 10:39

Укринформ

Показатель летальности от коронавирусного заболевания COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе.

Об этом на брифинге 3 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас очень хорошие показатели по процессу лечения больных коронавирусом. В том числе такой показатель, как летальность, является одним из самых низких в Европе. И это все благодаря нашим специалистам", — сказал Степанов.

В этой связи он отметил, что была проведена кропотливая работа по стандартам оказания медицинской помощи, утвержденных протоколов, которые постоянно меняются.

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По словам министра, в настоящее время наиболее напряженная ситуация с коронавирусом наблюдается в западных областях Украины: Волынской, Закарпатской, Львовской, Ривненской. В общем, сейчас в 11 регионах показатели заболеваемости превышают норму.

Он уточнил, что показатель 60 больных людей на 100 тыс. населения использовался для принятия решения о проведении ВНО.

"То, что касается этого показателя, 60 активных больных 100 тыс. населения. Сегодня утром у нас 59,7 на 100 тыс. населения. Мы использовали этот показатель исключительно по проведению внешнего независимого оценивания. Мы его считали по состоянию на 22 июня. То есть, если бы этот показатель перешел 60, тогда бы принимали решение о переносе ВНО ", — сказал Степанов.

Министр сообщил, что сейчас в некоторых регионах началась подготовка больниц второй и третьей волн. В частности, в больницах второй волны по всей Украине предполагается около 10 500 тысяч мест.

"Были больницы первой волны, которые сегодня заполняются. В разных регионах разная ситуация. В той же Закарпатской области около 70 процентов заполненность коек, в Волынской области — 56 процентов", — отметил глава Минздрава.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 3 июля, в Украине лабораторно подтверждено 46 763 случая заболевания COVID-19, в частности в сутки 876.

По материалам: ukrinform.ru