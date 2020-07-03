На границе с Польшей откроется еще один пункт пропуска

03.07.2020 08:58

Укринформ

Начиная с 6 июля на украинско-польской границе будет возобновлена работа автомобильного пункта пропуска “Будомеж — Грушев”.

Об этом говорится в распоряжении главы МВД Польши от 2 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

Как отмечается, этот автомобильный пункт пропуска круглосуточно смогут пересекать автомобили весом до 3,5 тонн.

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Сейчас на украинско-польской границе работают четыре автомобильных пункта пропуска: "Краковец — Корчова", "Рава-Русская — Гребенное" “Ягодин — Дорогуск” и “Шегини — Медика” (также как пешеходный).

По материалам: ukrinform.ru