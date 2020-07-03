На сайте КГГА появилась петиция с требованием переименовать мост Метро в мост Авакова

По словам создателя петиции Романа Сидоренко, мост Метро стал любимым местом главы МВД Арсена Авакова.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

На сайте Киевгорсовета появилась странная петиция: переименовать мост Метро на мост Авакова. Как объяснил автор, этот мост стал любимым местом главы МВД, а значит, нужно переименовать его и показать, что «все старания Авакова были не напрасными»:

«»Мощный» глава МВД очень любит киевский мост Метро. Ведь когда в Украине в очередной раз поднимается волна недовольства его работой, Арсен Борисович делает феноменальные шоу на мосту Метро».

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве неизвестный мужчина грозится подорвать мост Метро.