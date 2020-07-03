Обвал гривны на фоне увольнения главы НБУ: ситуация на 3 июля 2020 года
Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 3 июля 2020 года.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.
Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 3 июля 2020 года. Цена американского доллара остановилась на отметке 27,18 гривен, что на 41 копейку больше по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 66 копеек дороже и стоит сегодня 30,65 гривен за 1 евроединицу.
Официальные курсы валют на 3 июля:
1 доллар США стоит 27,1801 гривен;
1 евро – 30,6592 гривен;
1 российский рубль – 0,3859 гривен.
Средний курс валюты на наличном рынке:
— доллар: покупка 26,80 гривен, продажа 27,30 гривен за единицу;
— евро: покупка 30,20 гривен, продажа 30,80 гривен за единицу.
Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 2 июля 2020 года.