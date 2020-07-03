Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины

03.07.2020 02:15

Укринформ

Польша с 3 июля вновь вводит обязательный карантин для лиц, прилетающих из Украины, который было отменено лишь 1 июля.

Об этом говорится в распоряжении главы МВД Польши, сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, в документе из перечня стран вне ЕС, из аэропортов которых пассажиры имеют право на въезд на территорию Польши без обязательного карантина, изъята Украина.

В то же время в распоряжение главы МВД добавлены новые категории лиц, которые освобождаются от прохождения карантина после пересечения границы. В частности, речь идет об учащихся, студентах разных форм обучения, слушателях вузов последипломного образования, аспирантах, которые документально докажут на границе факт обучения в Польше. Эта норма также распространяется на ученых, которые проводят здесь научную или исследовательскую работу.

Читайте также: Польша заплатит за тестирование украинских заробитчан на коронавирус — посол Цихоцкий

Как сообщалось, от прохождения 14-дневного карантина в Польше освобождаются: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения. Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

По материалам: ukrinform.ru