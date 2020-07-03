Последствия открытия курортного сезона в «ДНР»: Седово отличилось резонансным событием

Власть «ДНР» заявило об открытии самого настоящего курортного сезона во временно неподконтрольных территориях Донбасса. После этого в единственный курорт ОРДО Седово в начале июля прибыло более трех тысяч желающих отдохнуть.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Стоит уточнить, что курорт открыт в Новоазовском районе Донецкой области. Для отдыха открыто Азовское побережье. «Власти» района рады встречать граждан и пытаются создать благоприятные условия для курорта, но это у них выходит не очень эффективно, судя по заявлениям очевидцев. Вместе с тем, многие люди рады такой возможности отдохнуть во времена тяжелой обстановки в стране.

Отмечается, что въезд для отдыхающих строго контролируется. Пропускают людей согласно спискам, которые подали пансионаты и предприниматели. Представители «ДНР» уверяют, что места отдыха одобрены специалистами и являются безопасными. «Власть» особо осторожно относится к отдыху вовремя коронавирусной угрозы.

Напомним, как сообщалось ранее, Северная Корея крепнет на мировой арене: Ким Чен Ын заявил о своем блестящем успехе.