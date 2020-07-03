Президент наградил двадцать спасателей за мужество

03.07.2020 21:55

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил спасателей за мужество во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Соответствующий указ №267/2020 обнародован на сайте Главы государства.

Отмечается, что спасатели награждены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебного долга".

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В частности, ряд спасателей награждены орденом «За мужество» III степени и медалью «За безупречную службу» III степени.

Орденом Даниила Галицкого Президент наградил полковника службы гражданской защиты Олега Держанивского.

По материалам: ukrinform.ru