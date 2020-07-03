Президент наградил двадцать спасателей за мужество
Президент наградил двадцать спасателей за мужество
03.07.2020 21:55
Укринформ
Президент Украины Владимир Зеленский наградил спасателей за мужество во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Соответствующий указ №267/2020 обнародован на сайте Главы государства.
Отмечается, что спасатели награждены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебного долга".
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В частности, ряд спасателей награждены орденом «За мужество» III степени и медалью «За безупречную службу» III степени.
Орденом Даниила Галицкого Президент наградил полковника службы гражданской защиты Олега Держанивского.
По материалам: ukrinform.ru