Рада поддержала законопроект о привлечение педагогов и интернов к оказанию медпомощи

03.07.2020 17:21

Укринформ

Верховная Рада внесла изменения в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам организации процесса образования в области здравоохранения.

За принятие законопроекта № 3671 в целом с учетом технико-юридических поправок проголосовали 285 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

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Согласно документу, принятие его позволит улучшить процесс образования в области здравоохранения путем реализации права на оказание медицинской помощи научно-педагогическими работниками учреждений высшего (последипломного) образования, которые соответствуют квалификационным характеристикам, и реализации права на участие в оказании медицинской помощи врачами-интернами.

По материалам: ukrinform.ru