СБУ блокировала "схему", от которой государство теряло 2 миллиарда в месяц

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03.07.2020 01:19

Укринформ

СБУ совместно с Офисом генпрокурора и Государственной налоговой службой провела спецоперацию по разоблачению в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.

Об этом информирует СБУ.

«По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму свыше 2 миллиарда гривень ежемесячно. Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации – ГНС), ее региональные подразделения и транзитно-конвертационные группы. В целом – почти 400 субъектов хозяйственной деятельности. Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, при несанкционированном вмешательстве в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате госбюджету нанесены убытки в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

В результате более чем 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн гривень наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты в сумме свыше 100 млн гривень. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн грн.

Как отмечается, во время спецоперации СБУ наработала несколько системных решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем. И благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение убытков государству на сумму 200 млн грн. Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд грн налоговых платежей.

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В связи с этим СБУ на будущее предложила ГНС совместно с Министерством цифровой трансформации не просто устранить недостатки в работе системы, а ввести комплексную защиту электронных продуктов, чтобы максимально ликвидировать человеческий фактор, и изменить программные алгоритмы.

В уголовном производстве объявлено подозрение лицу, которое осуществило незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС, согласно ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Относительно учредителя трех предприятий, которые были задействованы в схеме, — по ч. 2 ст. 205-1 УК. Сумма убытков, нанесенных государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн гривень.

Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru