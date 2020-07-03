СБУ за полгода запретила въезд в Украину 128 сторонникам террористических организаций

03.07.2020 10:50

Укринформ

С начала года СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины в течение первого полугодия 2020 года запретила въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день вместе с Офисом генерального прокурора СБУ осуществляет экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов. Все они находились в международном розыске по линии Интерпола и были задержаны на территории Украины. Подавляющее большинство задержанных являются гражданами Российской Федерации, остальные — гражданами Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана.

Отмечается, что направление борьбы с терроризмом является ключевым в деятельности Службы. И кроме защиты государственной безопасности, СБУ выполняет международные правовые обязательства, чтобы исключить использование территории Украины для создания и развития террористических ячеек, механизмов их финансирования и других противоправных действий.

Например, в первом полугодии состоялась экстрадиция в Грузию Аль Бара Шишани — одного из руководителей ИГИЛ, которого ранее задержала СБУ.

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Еще двое иностранцев, которые переправляли через Украину боевиков для ИГИЛ и осуществляли финансирование терактов, уже приговорены к более чем 10 годам заключения по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Также в Киеве был задержан гражданин РФ, принимавший участие в деятельности ИГИЛ в Сирии. Суд избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

В этот же период СБУ выявила и задержала трех иностранцев, организовавших этническую преступную группу и планировавших осуществлять незаконную переправку иностранцев через государственную границу Украины. В отношении иностранцев принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.

Другая преступная группа, деятельность которой прекратила СБУ незаконно легализовала в Украине выходцев из стран повышенного террористического риска. Трем лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, разоблачает СБУ и чисто уголовные преступления, связанные с содействием террористической деятельности.

К таким, в частности, относится расследование дела в отношении членов международной организованной преступной группировки в составе граждан Украины, Иордании и Ирака. Они сбывали наркотические и психотропные вещества, а средства направляли на финансирование терроризма. В этом деле в суд уже направлено обвинительное заключение.

Другой случай: организация канала нелегальной миграции с территории РФ в Евросоюз транзитом через Украину. Организатору сообщено о подозрении, в суд направлены обвинительные акты в отношении четырех фигурантов.

"Борьба с международным терроризмом сопровождается изъятием из незаконного оборота оружия, боеприпасов, техники, задействованной в фальсификации документов. Например, за первое полугодие были изъяты 340 поддельных паспортов иностранцев, 5 единиц оружия и 156 боеприпасов к нему и т.д.", — говорится в сообщении.

По материалам: ukrinform.ru