Шмыгаль сказал, сколько получат семьи погибших и пострадавшие от наводнения

03.07.2020 11:19

Укринформ

Государство окажет материальную помощь семьям погибших во время наводнения на Западе Украины в размере 200 тысяч грн, владельцам разрушенных жилых домов будет выплачено по 300 тысяч грн.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент Укринформа.

«Государство обеспечивает помощь семьям погибших людей в размере 200 тысяч гривень. Владельцам полностью разрушенных жилых домов — по 300 тысяч гривень на семью. Семьям на капитальный ремонт — по 50 тысяч гривень. На возмещение потерь (собственникам) поврежденных жилых домов — по 20 тысяч гривень», — отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что правительство уже выделило более 750 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений. Однако на их преодоление нужно еще выделить 2 миллиарда гривень.

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Как сообщалось, на внеочередном заседании 2 июля Кабмин принял и внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона № 3776 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В результате стихии погибли 3 человека, еще один пропал без вести в Ивано-Франковской области. Только на Прикарпатье в результате июньских наводнений было затоплено более 10 тысяч жилых домов, разрушены 149 км автодорог и 90 мостов.

По материалам: ukrinform.ru