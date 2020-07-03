Шмыгаль заявил, что в Украине посадили больше деревьев, нежели вырубили

С таким заявлением премьер-министр выступил с трибуны парламента, во время часа вопросов к правительству.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УП«.

Комментируя недавнее наводнения в западных областях Украины, Денис Шмыгаль заявил:

«Мы понимаем, что из-за изменений климата поднялся уровень воды в реках. Что касается незаконной вырубки лесов, то её стало меньше… Мы боремся с этим явлением и хотим довести его до конца. Мы уже ввели массовое чипование деревьев, электронные аукционы».

Премьер добавил, что сейчас активно восстанавливают леса:

«Только этой весной высадили 32,3 тысячи гектаров леса. В общем соотношении, за последние 10 лет площадь высаженных лесов превысила площадь вырубленных. Да, у нас ещё есть незаконные вырубки. Нужно провести инвентаризацию, чтобы понять, сколько надо высадить новых деревьев».

Денис Шмыгаль подчеркнул, что даже без незаконной вырубки, лес бы поглотил всего 10% осадков, которые недавно выпали в западной Украине.

Напомним, ранее мы писали, что президент подписал проект закона о запрете вырубки лесов в Карпатах.