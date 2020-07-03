Смолий мог уйти достойно, а ушел, как негодяй: Игорь Уманский

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий не просто уволился – он подорвал национальную экономическую безопасность страны.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Такое заявление сделал бывший министр финансов Украины Игорь Уманский.

По его словам, отставка главы НБУ была лишь вопросом времени, и даже было подготовлено постановление о недоверии Смолию.

Сдерживающим фактором являлась возможная негативная реакция МВФ, однако, после заявления Фонда, стало понятно, что президента Зеленского вводили в заблуждение. Для МВФ важны не персоналии, а сам принцип работы центрального банка Украины.

Заявление Смолия в той форме, в которой он его сделал, по мнению Уманского, является игрой на опережение с одной стороны, а с другой – хлопнуть дверью с целью попытаться получить статус «принципиального человека» для защиты от будущих уголовных дел.

В итоге Смолий расшатал ситуацию на валютном рынке, а главное было сорвано размещение евробондов на сумму 1,75 млрд долларов под 7,3%. Отмена такого решения является беспрецедентной для долговых рынков.

А это, по убеждению бывшего министра, может квалифицироваться, как подрыв национальной экономической безопасности.

«Яков Смолий мог уйти в любой способ. И только от него зависело — пойти достойно, или как негодяй. Оценку этогму должна дать рыночная среда и, безусловно, правоохранительная система», — подчеркнул Уманский.

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