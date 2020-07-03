Смолий мог уйти достойно, а ушел, как негодяй: Игорь Уманский

Главное Общество
Ник Петров0
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Глава Нацбанка Украины Яков Смолий не просто уволился – он подорвал национальную экономическую безопасность страны.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Смолий ушел, как негодяй.
Оценку действиям Смолия должны дать правоохранительные органы. Фото: 24tv.ua.

Такое заявление сделал бывший министр финансов Украины Игорь Уманский.

По его словам, отставка главы НБУ была лишь вопросом времени, и даже было подготовлено постановление о недоверии Смолию.

Сдерживающим фактором являлась возможная негативная реакция МВФ, однако, после заявления Фонда, стало понятно, что президента Зеленского вводили в заблуждение. Для МВФ важны не персоналии, а сам принцип работы центрального банка Украины.

Заявление Смолия в той форме, в которой он его сделал, по мнению Уманского, является игрой на опережение с одной стороны, а с другой – хлопнуть дверью с целью попытаться получить статус «принципиального человека» для защиты от будущих уголовных дел.

В итоге Смолий расшатал ситуацию на валютном рынке, а главное было сорвано размещение евробондов на сумму 1,75 млрд долларов под 7,3%. Отмена такого решения является беспрецедентной для долговых рынков.

А это, по убеждению бывшего министра, может квалифицироваться, как подрыв национальной экономической безопасности.

«Яков Смолий мог уйти в любой способ. И только от него зависело — пойти достойно, или как негодяй. Оценку этогму должна дать рыночная среда и, безусловно, правоохранительная система», — подчеркнул Уманский.

Ранее сообщалось о том, что гривне хана, печатать ее будут, как фантики.


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